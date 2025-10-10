Timnas Indonesia Kalah, Patrick Kluivert: Pemain Bertarung Seperti Singa

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menganggap para pemainnya menunjukkan daya juang sangat tinggi ketika menghadapi Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Meskipun kalah, Jay Idzes dan kawan-kawan mempunyai semangat besar saat bermain di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB.

“Hasil ini sangat mengecewakan, tetapi para pemain saya bertarung seperti singa. Saya bangga dengan usaha mereka,” kata Kluivert.

Mantan penyerang Timnas Belanda itu mengatakan para pemainnya memulai pertandingan dengan baik.

Namun, Patrick Kluivert menilai Timnas Indonesia kehilangan kendali setelah unggul terlebih dahulu.

“Setelah unggul 1–0, kami kehilangan momentum. Kami tidak menjaga ruang antarlini dengan baik sehingga pemain sayap lawan bisa memanfaatkan celah dan menekan pertahanan kami,” ujar Patrick Kluivert.

Menurut Kluivert, gol pertama Arab Saudi menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan.

Setelah Arab Saudi mencetak gol, Timnas Indonesia kesulitan mengembalikan ritme permainan.

Meskipun Timnas Indonesia menelan kekalahan, Kluivert menegaskan tidak ingin mencari-cari alasan.