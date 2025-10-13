Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Jay Idzes: Tuhan Punya Jalan Berbeda

jakarta.jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes kecewa karena dirinya dan kawan-kawannya gagal mendapatkan tiket Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia harus puas berada di dasar klasemen Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan Arab Saudi dan Irak.

“Sulit rasanya ketika kita sudah lama mengerjakan sesuatu, lalu gagal,” ungkap Jay Idzes dalam unggahan di akun Instagram, Minggu (12/10).

Bek Sassuolo itu menilai Timnas Indonesia memang belum saatnya bermain pada Piala Dunia 2026.

“Mungkin Yang Di Atas punya jalan yang berbeda. Mungkin kami butuh pengalaman ini untuk belajar dan berkembang,” imbuh Jay Idzes.

Jay Idzes mengakui kegagalan Timnas Indonesia mendapatkan satu tiket Piala Dunia 2026 sulit diterima.

Sebab, Jay Idzes menyebut para pemain sudah berusaha sangat keras untuk bisa bermain pada Piala Dunia 2026.

Namun, dia menilai setiap perjalanan, termasuk kegagalan, membawa pelajaran berharga bagi tim.