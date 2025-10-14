JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Patrick Kluivert Langsung ke Belanda, Nasib Ditentukan Rapat Exco PSSI
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan jajarannya langsung pulang ke Belanda setelah Jay Idzes dan kawan-kawan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Foto: Antara/HO/PSSI

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan jajarannya langsung pulang ke Belanda setelah Jay Idzes dan kawan-kawan gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

“Nggak ada (yang ke Indonesia, red). Semuanya kembali ke Belanda,” kata Manajer Timnas Indonesia Sumardji, Senin (13/10).

Sumardji menjelaskan nasib Patrick Kluivert dan staf kepelatihan akan ditentukan pada rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI dalam waktu dekat.

Meskipun demikian, Sumardji mengaku tak mengetahui apakah Exco PSSI akan memanggil Patrick Kluivert atau tidak.

"Itu nanti tergantung hasil rapat Exco. Rapat Exco nanti akan menentukan apakah perlu memanggil Patrick atau tidak,” ujar Sumardji.

Menurut Sumardji, evaluasi harus dilakukan pada setiap event, termasuk Piala AFF dan SEA Games.

“Jadi, kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya sekarang ini saja,” ucap Sumardji.

Sumardji mencontohkan evaluasi terhadap mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong.

