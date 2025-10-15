JPNN.com

Gagal ke Piala Dunia 2026, Calvin Verdonk Bangga Bela Timnas Indonesia

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk mengatakan dirinya dan kawan-kawan akan makin kuat setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Foto: Hafidz Mubarak/Antara

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk mengatakan dirinya dan kawan-kawan akan makin kuat setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

“Setiap kemunduran menyulut api kita. Kami akan kembali, lebih kuat, bersama,” tulis Calvin Verdonk di Instagram, Senin (13/10).

Pemain Lille itu pun mencoba mengambil sisi positif dengan cara bersyukur atas perjalanan Timnas Indonesia.

“Bersyukur atas segalanya dan semua orang dalam perjalanan ini,” kata Verdonk.

Calvin Verdonk juga mengaku sangat senang membela Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Bangga mengenakan lambang ini dan mewakili Indonesia,” kata Calvin Verdonk.

Calvin Verdonk juga berterima kasih kepada para penggemar yang sudah mendukung Timnas Indonesia.

“Terima kasih untuk semua yang telah percaya pada kami,” ucap Calvin Verdonk.

