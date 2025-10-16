Cedera Mulai Sembuh, Ryo Matsumura Tunggu Bela Persija Jakarta

JPNN.com

Gelandang Persija Jakarta Ryo Matsumura menunjukkan perkembangan yang sangat positif setelah menjalani pemulihan cedera hamstring. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Gelandang Persija Jakarta Ryo Matsumura menunjukkan perkembangan yang sangat positif setelah menjalani pemulihan cedera hamstring.

Kondisi pemain asal Jepang itu terus membaik setelah menjalani perawatan intensif selama dua bulan.

Ryo Matsumura bahkan sudah menjalani program pemulihan lanjutan di Persija Training Ground sejak Senin (6/10).

Meskipun demikian, Ryo Matsumura belum bisa bergabung bersama Witan Sulaeman dan kawan-kawan.

Dokter Persija Muhammad Andeansah menuturkan pemulihan Ryo sejauh ini berjalan baik.

Menurut Muhammad Andeansah, pemulihan Ryo Matsumura juga sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun.

“Saat ini Ryo memasuki fase akhir pemulihan,”  ujar Andeansah sebagaimana dilansir laman Persija, Kamis (16/10).

Dokter yang karib disapa Ande itu mengatakan Ryo Matsumura menjalani latihan khusus.

