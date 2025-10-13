Jakarta Super Enduro 2025 Siap Digelar sebagai Kejurnas, Pemprov DKI Jakarta Beri Dukungan

jakarta.jpnn.com - Jakarta Super Enduro (JSE) 2025 siap meluncurkan seri perdananya sebagai ajang kejuaraan nasional (kejurnas) balap motor Enduro yang paling dinanti.

Mengusung tagline Power of Struggle, event extreme olahraga itu akan menguji batas fisik, mental, dan keterampilan ratusan pembalap nasional berpengalaman selama dua hari penuh adrenalin, yaitu pada 22-23 November 2025.

Perhelatan Seri Perdana JSE 2025 yang akan dilaksanakan di Jakarta Timur bakal menjadi pembuka dari rencana total tiga seri yang akan diselenggarakan panitia pada 2015-2026.

Seri perdana akan dihelat di lokasi strategis, Jakarta Garden City (JGC), Jakarta Timur, dengan dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta.

“Ini adalah momen bersejarah bagi dunia extreme sports di Jakarta. Sebagai seri pembuka dan kejuaraan nasional, JSE 2025 mengusung semangat Power of Struggle yang akan diikuti dan diramaikan ratusan pembalap nasional, merefleksikan perjuangan mereka dalam menaklukkan trek Enduro yang menantang,” ujar Ketua Panita JSE 2025 Ardan Syauqi.

Arihta Sports optimistis JSE 2025 akan menjadi standar baru bagi perlombaan Enduro di Indonesia, baik dari sisi teknis perlombaan maupun pengalamanpenonton.

Didukung penuh Pemprov DKI Jakara dan IMI DKI Jakarta, penyelenggaraan event bergengsi itu mendapatkan dukungan kolaboratif yang kuat dari berbagai pihak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh berupa lokasi untuk menciptakan Jakarta Enduro Circuit yang kompleks dan menarik di kawasan Jakarta Garden City (JGC).