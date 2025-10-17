Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Laga Sulit, Jaminan Sengit

JPNN.com

Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Persebaya Surabaya mewaspadai kekuatan Persija Jakarta menjelang bentrok pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Foto: Rizal Hanafi/Antara

jakarta.jpnn.com - Persebaya Surabaya mewaspadai kekuatan Persija Jakarta menjelang bentrok pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) pukul 19:00 WIB.

Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengaku sudah menganalisis kekuatan Persija agar tim besutannya bisa mendapatkan kemenangan.

Menurut Eduardo Perez, Persija Jakarta harus tetap diwaspadai meskipun sedang berada dalam tren negatif.

“Mereka tim yang kuat. Tentu saja kami akan berjuang di sini untuk meraih tiga poin," ujar Eduardo dikutip dari laman resmi I.League.

Eduardo Perez menilai laga melawan Persija Jakarta akan berjalan sulit bagi Persebaya Surabaya.

"Saya yakin kami akan memainkan pertandingan yang sangat kuat di sini,” ujarnya.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan timnya akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kemenangan.

“Saya berharap semua orang bisa menikmati pertandingan yang sangat bagus pada Sabtu mendatang," kata Eduardo.

