Pelatih Persija Jakarta Akui Pertahanan Persebaya Surabaya Kuat

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 14:45 WIB
Persija Jakarta tidak mau menganggap enteng Persebaya Surabaya menjelang laga lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta tidak mau menganggap enteng Persebaya Surabaya menjelang laga lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (18/10).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai Persebaya Surabaya merupakan tim kuat.

“Persebaya adalah salah satu kandidat kuat untuk berada di papan atas klasemen,” kata Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Mauricio Souza juga menyebut Persebaya Surabaya selalu bermain baik pada setiap pertandingan musim ini.

“Kami harus selalu fokus menghadapi itu,” tutur Mauricio.

Pelatih asal Brasil itu pun menyoroti ketangguhan lini belakang Persebaya Surabaya pada musim ini. 

Persebaya Surabaya sendiri hanya kebobolan lima kali dari enam pertandingan yang sudah dijalani.

“Mereka memiliki pertahanan yang kuat,” kata Mauricio Souza.

