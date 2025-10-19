Malaysia Salip Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA

jakarta.jpnn.com - Peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA menurun setelah Jay Idzes dan kawan-kawan gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Kekalahan demi kekalahan yang dirasakan pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C membuat Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ke-122 dunia.

Jay Idzes dan kawan-kawan saat ini mengoleksi 1144,73 poin setelah kehilangan 13,21 angka seusai dikalahkan Arab Saudi dan Irak.

Berdasarkan ranking FIFA pada Jumat (17/10), Timnas Indonesia mengalami penurunan peringkat sebanyak tiga anak tangga.

Pada September 2025, Jay Idzes dan kawan-kawan sempat turun ke posisi ke-119 dunia.

Peringkat Timnas Indonesia pun disalip Malaysia yang kini berada di urutan ke-118 dunia.

Dua kemenangan melawan Laos pada Kualifikasi Piala Asia 2027 membuat Malaysia mendapatkan tambahan 13,3 poin.

Tim berjuluk Harimau Malaya itu saat ini mengoleksi 1161,53 poin di peringkat FIFA.