JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya, Pelatih: Tim Bermain Baik Sejak Menit Pertama

Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya, Pelatih: Tim Bermain Baik Sejak Menit Pertama

Senin, 20 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya, Pelatih: Tim Bermain Baik Sejak Menit Pertama - JPNN.com Jakarta
Ambisi Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/2026 menjadi kenyataan. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Ambisi Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/2026 menjadi kenyataan. 

Persija sukses mengalahkan Persebaya dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10).

Gol pembuka Persija diciptakan Dony Tri Pamungkas ketika pertandingan memasuki menit ke-21.

Baca Juga:

Jordi Amat sukses menggandakan keunggulan Persija Jakarta pada menit ke-45+3. 

Gol ketiga Persija Jakarta tercipta lewat eksekusi penalti Allano Lima pada menit ke-73. 

Persija Jakarta hanya kebobolan setelah bek Persebaya Surabaya Leo Lelis mencetak gol pada menit ke-78.

Baca Juga:

Pelatih Mauricio Souza pun merasa sangat puas dengan kinerja para pemainnya saat menghadapi Persebaya.

“Saya rasa tim kami bermain sangat baik sejak menit pertama,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Ambisi Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/2026 menjadi kenyataan. 
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta persebaya surabaya pelatih persija mauricio souza super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU