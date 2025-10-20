Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya, Pelatih: Tim Bermain Baik Sejak Menit Pertama

jakarta.jpnn.com - Ambisi Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/2026 menjadi kenyataan.

Persija sukses mengalahkan Persebaya dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10).

Gol pembuka Persija diciptakan Dony Tri Pamungkas ketika pertandingan memasuki menit ke-21.

Jordi Amat sukses menggandakan keunggulan Persija Jakarta pada menit ke-45+3.

Gol ketiga Persija Jakarta tercipta lewat eksekusi penalti Allano Lima pada menit ke-73.

Persija Jakarta hanya kebobolan setelah bek Persebaya Surabaya Leo Lelis mencetak gol pada menit ke-78.

Pelatih Mauricio Souza pun merasa sangat puas dengan kinerja para pemainnya saat menghadapi Persebaya.

“Saya rasa tim kami bermain sangat baik sejak menit pertama,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.