Calvin Verdonk Sedih Banget Erick Thohir Dihujat Fans Timnas Indonesia

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk merasa sedih karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan komentar negatif dari para penggemar sepak bola Indonesia.

Berbagai komentar miring itu datang setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026.

Dalam unggahan di Instagram, Kamis (16/10), Calvin Verdonk justru memberikan apresiasi kepada Erick Thohir.

Baca Juga: Malaysia Salip Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA

“Bapak Thohir dan timnya telah menciptakan lingkungan berkinerja tinggi kelas dunia yang memungkinkan kami para pemain untuk berkembang dan tampil sebaik mungkin,” tulis Calvin Verdonk.

Menurut Calvin Verdonk, Erick Thohir tidak sepantasnya mendapatkan kritikan miring.

“Beberapa komentar negatif membuat saya sedih karena saya bermain untuk Indonesia dengan bangga, terhormat, dan berkomitmen penuh,” kata Verdonk.

Bek Lille itu pun mengucapkan terima kasih yang kepada Erick Thohir dan tim meskipun Timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.

“Yang saya alami ialah dedikasi, semangat, dan dorongan kuat untuk memajukan sepak bola Indonesia,” tambah dia.