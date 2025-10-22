Persija Jakarta Kembali ke Jalur Kemenangan, Bukti Kerja Keras Pemain

jakarta.jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida bersyukur karena timnya bisa mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10).

Kemenangan itu membuat Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, kembali ke jalur kemenangan.

Sebelum mengalahkan Persebaya Surabaya, Persija sempat ditekuk PSM Makassar dan Borneo FC.

Gustavo Almeida mengatakan dirinya dan kawan-kawannya memang sudah mempersiapkan diri dengan baik menjelang melawan Persebaya Surabaya.

“Kami menjalani latihan selama sepekan dengan banyak detail skema untuk mencetak gol,” kata Gustavo sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Gustavo Almeida mengatakan Persija Jakarta unggul dari sisi statistik ketika dikalahkan PSM Makassar dan Borneo FC.

“Kami datang ke sini hari ini dengan kesiapan penuh untuk memenangi pertandingan,” tutur Gustavo Almeida.

Striker 29 tahun itu juga memberikan apresiasi sangat besar kepada para pemain Persija Jakarta.