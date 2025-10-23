SEA Games 2025: Timnas Indonesia Grup C, Lawan Singapura Paling Berat

jakarta.jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia tergabung di Grup C pada SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand.

Berdasarkan hasil pengundian, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Kamboja, Filipina, dan Singapura.

Sementara itu, tuan rumah Thailand menempati Grup A bersama dengan Kamboja dan Timor Leste.

Baca Juga: Malaysia Salip Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA

Di sisi lain, Grup B diisi oleh Timnas Vietnam, Timnas Malaysia, dan Timnas Laos.

Timnas U-23 Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta.

Tim asuhan Indra Sjafri ini baru menyelesaikan dua pertandingan uji coba, yakni menghadapi India, yang berakhir dengan skor 1-2 dan 1-1.

Kadek Arel dan kawan-kawan memikul tanggung jawab untuk mempertahankan gelar juara SEA Games 2025.

SEA Games 2025 sendiri akan digelar di tiga wilayah, yakni Bangkok, Chonburi, dan Songkhla, pada 9-20 Desember 2025.