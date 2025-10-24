Alex Pastoor: Target Timnas Indonesia Masuk Piala Dunia 2026 Tidak Logis

jakarta.jpnn.com - Mantan Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor mengatakan target bagi Jay Idzes dan kawan-kawan bermain pada Piala Dunia 2026 sangat sulit dicapai.

Pria asal Belanda itu berkaca dari peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA pada saat ini. Jay Idzes dan kawan-kawan berada di luar seratus besar.

“Mencapai Piala Dunia memang luar biasa. Namun, sebagai tim peringkat ke-119, hal itu tidak mudah atau logis,” kata Pastoor dikutip dari Voetbal International, Selasa (21/10).

Alex Pastoor mengatakan PSSI berkonsultasi beberapa hari setelah kembali dari Jeddah, Arab Saudi.

“PSSI memutuskan bahwa di sinilah semuanya berakhir. Sejauh yang saya pahami, kesepakatannya ada tiga," kata Pastoor.

Kesepakatan pertama ialah kontrak Pelatih Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan dari Belanda diakhiri lebih cepat oleh PSSI.

Kesepakatan kedua ialah Gerald Vanenburg dan Frank van Kempen akan berusaha cepat merekrut pemain lokal untuk tim U-23 dan U-20.

“Ketiga, menarik lebih banyak pemain kompetitif untuk level ini di negara berpenduduk 280 juta jiwa dalam jangka panjang,” kata Pastoor.