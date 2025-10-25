Makin Garang, Allano Lima Tidak Tergantikan di Persija Jakarta

JPNN.com

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Allano Lima makin menegaskan statusnya sebagai pemain sangat penting bagi Persija Jakarta. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Allano Lima makin menegaskan statusnya sebagai pemain sangat penting bagi Persija Jakarta.

Bukti terbaru terlihat ketika Allano Lima menjadi man of the match saat Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10).

Pemain asal Brasil itu tampil 90 menit dan menjadi salah satu pencetak gol kemenangan Persija Jakarta.

Allano Lima pun merasa sangat senang karena bisa membantu Persija Jakarta mengalahkan Persebaya.

“Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Kami tahu bahwa bermain di sini, di luar kandang, tidak akan mudah,” kata Allano sebagaimana dilansir laman Persija.

Allano Lima pun berterima kasih kepada keluarganya yang terus memberikan dukungan besar.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, melainkan untuk kami semua sebagai tim. Saya sangat bahagia,” tuturnya.

Gelar pemain terbaik alias man of the match pada Super League 2025/2026 bukanlah yang pertama bagi Allano Lima.

