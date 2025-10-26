Minta Fans Move On dari STY, Erick Thohir Akui Tidak Mudah Cari Pelatih Timnas Indonesia

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para penggemar Timnas Indonesia move on dari Patrick Kluivert dan Shin Tae Yong.

“Kalau kita move on sama Patrick Kluivert, kita juga move on sama Shin Tae Yong," ujar Erick Thohir, Kamis (23/10).

Menurut Erick Thohir, Patrick Kluivert dan Shin Tae Yong mempunyai kelebihan serta kekurangan selama menjadi pelatih Timnas Indonesia.

"(Kedua pelatih, red) itu sudah masa lalu. Jadi, kita harus moving forward, mencari pelatih baru,” ujar Erick.

Erick Thohir mengatakan kelebihan dan kekurangan Erick Thohir serta STY akan digunakan PSSI untuk mencari pelatih baru.

"Kami lihat STY, kami lihat Patrick, kekurangan dan kelebihan apa. Kalau bisa, dibetulin di pelatih berikutnya," ucap Erick.

Pria yang juga menjabat sebagai menpora itu mengatakan mencari pelatih baru tidaklah mudah.

Sebab, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi di luar seratus besar di ranking FIFA.