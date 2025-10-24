Honda Racing Indonesia Berambisi Buktikan Lagi Honda Brio Terbaik di Sirkuit Mandalika

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Honda Racing Indonesia (HRI) bersama ketiga pembalapnya, yakni Avila Bahar, Andri Abirezky, dan Alvin Bahar, mengusung ambisi besar pada kejurnas balap mobil di Sirkuit Mandalika. Foto: HRI

jakarta.jpnn.com - Honda Racing Indonesia (HRI) bersama ketiga pembalapnya, yakni Avila Bahar, Andri Abirezky, dan Alvin Bahar, mengusung ambisi besar pada kejurnas balap mobil di Sirkuit Mandalika pada akhir pekan nanti.

HRI berambisi kembali membuktikan Honda Brio yang akan dikendarai Avila dan Andri sebagai yang terbaik di kelasnya.

Sebelumnya, Honda Biro selalu menjadi kendaraan para pembalap untuk meraih gelar juara nasional di Sirkuit Sentul sejak pertama kali kejurnas ITCR 1200 bergulir. Seri pembuka di Sirkuit Mandalika pun dimenangi pembalap tim HRI yang juga mengandalkan Honda Brio, yakni Avila Bahar.

Kemenangan tersebut menjadi bukti keandalan Honda Brio di semua lintasan, tidk hanya di tiga sirkuit saja. 

Sejarah balap Indonesia mencatat bahwa Honda Brio selalu menjadi juara di semua sirkuit yang pernah menjadi lokasi kejurnas balap mobil.

Sirkuit-sirkuit tersebut ialah Sirkuit Sentul, street circuit BSD Grand Prix 2017-2019 dan street circuit BSD Grand Prix 2019, serta Mandalika Circuit.

Di kelas ITCR 1500, kemampuan Honda City Hatchback sudah tidak bisa dimungkiri lagi hingga membuat seluruh peserta hanya menggunakan Honda City.

Tidak ada pembalap maupun pabrikan lain berani mencoba bersaing dengan Honda City Hatchback RS.

