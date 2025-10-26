Honda Racing Indonesia Berjaya, Avila Bahar dan Andri Abirezky Kelas ITCR 1200 Round 3 di Mandalika

jakarta.jpnn.com - Kejuaraan Nasional Balap Mobil Mandalika Festival of Speed (MFoS) Round 3 benar-benar mempertontonkan sejumlah aksi menawan dari setiap pembalap pada kelasnya masing-masing di Sirkuit Mandalika, Sabtu (25/10).

Di kelas Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1200, duet pembalap Honda Racing Indonesia, Avila Bahar dan Andri Abirezky, tampil menawan hingga menyudahi 12 laps dengan finis di posisi 1-2.

Avila yang memacu Honda Brio menghabiskan 12 lap dengan waktu 27 menit 17,463 detik. Dia mengungguli Andri Abirezky dengan selisi 0,758 detik.

Avila juara di kelas seeded ITCR 1200 dan Andri menjuarai non seeded kelas ini. Keduannya pun naik podium juara dengan senyum semringah bersama pembalap lain, yakni Sharfan Ramadi, yang menempati posisi ketiga.

Perjuangan Avila dan Andri dimulai sejak garis start. Avila langsung memelesat di posisi pertama, diikuti Andri di tempat kedua.

Keduanya terus beriringan, bahkan sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya. Kehadiran safety car yang justru mengganggu posisi mereka menjadi lebih dekat dengan lawan-lawannya.

Namin, Avila dan Andri tampak begitu konsisten hingga menyudahi balapan dengan posisi keren 1-2.

Setelah Avila dan Andri menyudahi podium, giliran pembalap senior Alvin Bahar yang juga Direktur Tim Honda Racing Indonesia bertarung di kelas ITCR 3600 Max dengan Honda Civic Type R nya.