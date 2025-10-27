Pelatih Persija Jakarta Kagumi Daya Juang Rizky Ridho Dkk

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengapresiasi perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan saat melawan Madura United pada lanjutan Super League 2025/2026.

Perjuangan keras Rizky Ridho dan kolega membuat Persija bisa mengalahkan Madura United dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (24/10).

Meskipun langsung memiliki beberapa peluang pada awal babak pertama, Persija sejatinya sempat kesulitan memainkan skema terbaiknya.

Namun, setelah itu Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dan memberondong gawang Madura United.

“Saya melihat para pemain tampil baik sejak awal laga,” kata Souza di laman resmi Persija.

Menurut Mauricio Souza, para pemain Persija Jakarta bermain sesuai skema yang sudah direncanakan.

“Kami menghormati lawan, tetapi tetap memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan,” ucap Souza.

Mauricio Souza mengakui laga melawan Madura United selalu mendatangkan tantangan tersendiri.