Persija Jakarta Menang, Dony Tri Pamungkas: Motivasi Hadapi Laga Selanjutnya

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas merasa senang karena bisa membantu timnya mengalahkan Madura United pada lanjutan Super League 2025/2026.

Persija berhasil menumbangkan Madura United dengan skor 3-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (24/10).

Dony Tri Pamungkas mengatakan kemenangan itu tidak terlepas dari etos kerja semua pemain.

“Berkat kerja keras pemain, alhamdulillah kami bisa memenangi pertandingan,” kata Dony Tri Pamungkas di laman resmi Persija.

Dony Tri Pamungkas mengatakan kemenangan melawan Madura United sangat penting untuk menghadapi lanjutan Super League.

“Raihan tiga poin hari ini akan menjadi motivasi kami untuk pertandingan selanjutnya,” kata Dony.

Di sisi lain, Dony Tri Pamungkas juga merasa sangat senang karena dipercaya tampil penuh di tengah lapangan.

“Alhamdulillah saya sangat senang bisa main 90 menit,” ujar Dony Tri Pamungkas.