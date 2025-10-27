Alvin Bahar Fastest Lap, Honda Racing Indonesia Pertajam Rekor di ITCR 3600

jakarta.jpnn.com - Putaran tiga dan empat Kejuaraan Nasional Indonesia Touring Car Race (ITCR) 2025 berakhir sempurna di Sirkuit Mandalika pada 25-26 Oktober 2025.

Tim Honda Racing Indonesia (HRI) menutup srleri tiga dengan manis melalui tiga pembalapnya, Avila Bahar, Andri Abirezky, dan Alvin Bahar.

Mereka meraih semua gelar di kelas masing-masing. Round empat kembali mendatangkan cerita indah bagi tim HRI.

Pada kelas ITCR 1200, Avila Bahar dan Andri Abirezky hanya berganti posisi 1-2. Avila meraih posisi pertama dan Andri menyusul di tempat kedua pada seri 3. Andri menyodok sebagai juara dan Avila menyusul di tempat kedua pada seri empat

Hasil membuktikan Avila Bahar dan Andri Abirezky bisa mendominasi ITCR 1200 dengan Honda Brio di lintasan Mandalika.

Pertarungan di kelas ini begitu sengit sejak start. Andri Abirezky yang menjaga posisi amannya sejak start. Dia mampu menyudahi 12 lap dengan pacuan elegan Honda Brio dengan

total waktu 25 menit 08,860 detik. Andri sekaligus mencatatkan best lap 2:05,519 dengan kecepatan puncak 144,20 km per jam.

Avila Bahar menyusul Andri di posisi kedua diikuti Zharfan Ramdani di tempat ketiga. Sempat terjadi beberapa insiden di kelas ini hingga pembalap Gazzo Racing Amato terlempar keluar lintasan.