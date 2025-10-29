Ultras Garuda Indonesia Beri Masukan, Erick Thohir: Sangat Penting

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi masukan dari Ultras Garuda Indonesia terkait penampilan Timnas Indonesia.

Salah satu masukan yang disampaikan Ultras Garuda Indonesia ialah tentang penampilan Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ultras Garuda Indonesia menyoroti penampilan Jay Idzes dan kawan-kawan saat menghadapi Arab Saudi dan Irak.

Menurut Erick Thohir, masukan dari Ultras Garuda Indonesia merupakan bentuk keterbukaan PSSI.

“Kita bersama-sama membangun sepak bola Indonesia,” kata Erick Thohir saat bertemu Ultras Garuda Indonesia, Sabtu (25/10).

Pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu mengatakan PSSI harus berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Menurut Erick Thohir, salah satu elemen yang paling penting dalam sepak bola ialah suporter.

“PSSI perlu kerja sama dari berbagai stakeholder, terutama suporter, untuk membangun sepak bola Indonesia,” ujar Erick.