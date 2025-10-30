Daftar Lengkap Pemain Timnas U-17 Indonesia, 4 Diaspora

JPNN.com

Kamis, 30 Oktober 2025 – 22:00 WIB
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sudah mengumumkan daftar lengkap 21 pemain yang akan diterjunkan pada Piala Dunia U-17 2025. Foto: Fauzan/Antara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sudah mengumumkan daftar lengkap 21 pemain yang akan diterjunkan pada Piala Dunia U-17 2025 di Qatar pada bulan depan.

Mayoritas pemain yang akan dibawa ke Qatar merupakan penggawa Timnas Indonesia saat berlaga pada Piala Asia U-17 2025.

Mereka di antaranya ialah Dafa Al Gasemi, Putu Panji, Muhammad Algazani, Nazriel Alfaro, Zahaby Gholy, dan Mierza Firjatullah.

Dilansir dari lama resmi FIFA, sebanyak 17 pemain Timnas Indonesia bermain di dalam negeri.

Sementara itu, empat pemain lainnya adalah diaspora yang menjalani karier di luar negeri.

Mereka ialah Mike Rajasa yang bermain di FC Utrecht, Mathew Baker (Melbourne City), Eizar Tanjung (Sydney FC), dan Lucas Lee (Ballistic United).

Dari empat pemain itu, Baker menjadi satu-satunya penggawa yang sudah lama bergabung bersama skuad asuhan Nova Arianto.

Di sisi lain, Timnas Indonesia berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

