Rizky Ridho Minta Pemain Sepak Bola Tidak Tinggalkan Pendidikan

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengatakan sepak bola harus menjadi kesenangan bagi anak-anak usia 9-14 tahun.

Menurut Rizky Ridho, anak-anak pada usia itu tidak perlu memikirkan tekanan untuk mendapatkan prestasi.

Bek Timnas Indonesia itu mengatakan mental dan kualitas anak-anak akan tumbuh secara alami.

Baca Juga: Pelatih Persija Jakarta Kagumi Daya Juang Rizky Ridho Dkk

“Mungkin harus didengerin apa yang dari pelatih. Mungkin pelatih lebih tahu soal itu dan harus cari kesenangan kalau menurut saya di umur sebegini,” kata Rizky pada pembukaan turnamen School Premier League (SPL) season 3 di Pendekar Goozone Mini Soccer, Cibis Park, Jakarta, Minggu (26/10).

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga mengingatkan arti penting menjaga pola makan sejak dini.

Menurut Rizky Ridho, asupan makanan bernutrisi lengkap dan seimbang sejak dini akan sangat membantu perkembangan fisik anak-anak.

“Mungkin kita harus kasih masukan juga kepada orang tua dan pelatih-pelatih agar dikasih tahu pemainnya mana yang bagus dan mana yang kurang bagus sebagai atlet,” ujar Rizky Ridho.

Rizky Ridho juga menekankan arti penting tidak meninggalkan pendidikan bagi pemain sepak bola.