Persija Jakarta vs PSBS Biak: Tetap Maksimal Meski Main di Solo

Jumat, 31 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Persija Jakarta akan menjadi tim musafir ketika melawan PSBS Biak pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menjadi tim musafir ketika melawan PSBS Biak pada lanjutan Super League 2025/2026.

Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo, Jumat (31/10) pukul 19:00 WIB.

“Next stop, Solo,” bunyi keterangan di akun Instagram Persija, Selasa (28/10).

Meskipun bermain di luar Jakarta, para pemain Persija diharapkan bisa menunjukkan performa maksimal.

“Berikan yang terbaik, Macan,” imbuh pernyataan Persija.

Menjamu lawan di luar Jakarta pada laga kandang merupakan yang pertama bagi Persija pada musim ini.

Sebelumnya, Persija Jakarta menjalani tiga laga kandang di Jakarta International Stadium (JIS).

Dari tiga pertandingan itu, Persija tidak merasakan kekalahan. Persija meraih satu kemenangan dan dua kali seri. 

