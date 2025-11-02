Jelang Piala Dunia, Nova Arianto Minta Pemain Timnas U-17 Indonesia Introspeksi

JPNN.com

Minggu, 02 November 2025 – 09:00 WIB
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto meminta para pemainnya introspeksi diri menjelang Piala Dunia U-17 2025 di Qatar. Foto: Fauzan/Antara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto meminta para pemainnya introspeksi diri menjelang Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

Menurut Nova Arianto, introspeksi bisa membuat para pemain timnas lebih fokus menghadapi pertandingan.

“Kita hanya satu minggu menuju Piala Dunia,” kata Nova Arianto, Selasa (28/10).

Mantan pemain PSIS Semarang itu juga meminta para pemainnya lebih fokus menjelang Piala Dunia U-17 2025.

“Dengan demikian,apa yang menjadi tujuan kita mendapat poin di pertandingan pertama semoga berhasil," kata Nova.

Di sisi lain, Nova Arianto merasa sangat senang karena timnya mendapatkan lawan tangguh selama masa persiapan.

Timnas U-17 Indonesia menggelar uji coba selama menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab.

Pada laga pertama, Garuda Muda dikalahkan Paraguay dengan skor 1-2. Pada laga kedua, Timnas U-17 Indonesia ditahan imbang Pantai Gading dengan skor 0-0. 

