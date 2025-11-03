Rizky Ridho Kenang Selebrasi Lawan Bahrain, Sangat Emosional

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho mengenang selebrasi emosional saat mengalahkan Bahrain pada Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dalam selebrasinya, Rizky Ridho mencium lambang Garuda dan dengan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke atas.

Bek Persija Jakarta itu merasa sangat bahagia karena bisa memperkuat Timnas Indonesia.

“Tentu sebuah kebanggaan bisa membela Timnas Indonesia,” kata Rizky Ridho, Selasa (28/10).

Rizky Ridho mengatakan perjalanannya hingga menjadi pemain Timnas Indonesia tidak mudah.

“Tidak mudah bisa ada di titik seperti ini, termasuk ketika melihat foto-foto para pemain membuat saya begitu emosional karena teringat berbagai momen,” kata Rizky Ridho.

Rizky Ridho mengatakan kenangan yang paling diingatnya dalam selebrasi itu ialah ketika dirinya menjadi striker pada perpanjangan waktu babak kedua.

Saat itu kaki mantan penggawa Persebaya Surabaya tersebut sudah cedera, sedangkan jatah pergantian pemain telah habis.