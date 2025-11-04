Gustavo Almeida Absen 3 Bulan, Janji Kembali ke Persija Jakarta Lebih Kuat

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 19:00 WIB
Gustavo Almeida tidak bisa melanjutkan kariernya bersama Persija Jakarta pada Super League 2025/2026 karena mengalami cedera. Foto: Rauf Adipati/Antara

jakarta.jpnn.com - Gustavo Almeida tidak bisa melanjutkan kariernya bersama Persija Jakarta pada Super League 2025/2026 karena mengalami cedera.

Pemain berposisi sebagai striker itu kembali ke Brasil untuk menjalani operasi guna menyembuhkan cederanya.

“Gustavo akan menjalani operasi pada pekan ini. Setelah itu, kami akan bekerja keras agar pemulihan berjalan dengan cepat dan aman,” kata Dokter Persija Muhammad Andeansah sebagaimana dilansir laman resmi klub, Senin (3/11).

Menurut Muhammad Andeansah, Gustavo Almeida membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih.

“Jika semua berjalan sesuai dengan yang sudah kami rencanakan, dia akan kembali pulih dalam 2-3 bulan ke depan,” kata Andeansah.

Di sisi lain, Gustavo bertekad cepat pulih agar bisa segera membela Macan Kemayoran, julukan Persija.

“Semua orang tahu saya adalah sosok yang profesional dan kompetitif serta selalu siap membantu tim,” kata Almeida.

Penyerang asal Brasil itu pun berjanji akan kembali dalam kondisi yang lebih kuat dibandingkan sebelum cedera.

