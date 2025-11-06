Jadi Bintang Persija Jakarta, Emaxwell Souza Pilih Puji Semua Pemain

jakarta.jpnn.com - Emaxwell Souza tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah menjadi bintang ketika Persija Jakarta mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Jumat (31/10).

Pemain asal Brasil itu berhasil membukukan tiga gol alias hattrick pada menit ke-17, 61, dan 90+2.

Berkat tiga golnya di Stadion Manahan, Maxwell juga dinobatkan sebagai Man of the Match.

Meskipun berhasil menjebol gawang PSBS Biak tiga kali, Emaxwell Souza tidak mau menganggapnya sebagai buah kerja kerasnya seorang diri.

Emaxwell Souza menyebut kunci kemenangan Persija Jakarta ialah kerja keras semua pemain.

“Puji Tuhan, saya sangat bersyukur bisa mencetak tiga gol hari ini. Saya juga bahagia karena tim meraih tiga poin penting. Tiga gol ini tercipta berkat permainan kolektif kami,” kata Maxwell sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Rabu (5/11).

Menurut Emaxwell Souza, setiap gol yang tercipta merupakan buah kerja sama semua pemain di tengah lapangan.

Emaxwell Souza pun tidak melupakan peran keluarganya yang selalu memberikan dukungan besar.