Taktik Seimbang, Kualitas Persija Jakarta Makin Terbukti

Rabu, 05 November 2025 – 21:00 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengapresiasi para pemainnya yang sukses mengalahkan PSBS Biak. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengapresiasi para pemainnya yang sukses mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Jumat (31/10).

Mauricio Souza tidak memungkiri Rizky Ridho dan kawan-kawan gagal membukukan clean sheet.

“Meskipun kami kebobolan satu gol, kami bermain lebih baik dari awal hingga akhir pertandingan,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Selasa (4/11).

Menurut Mauricio Souza, para pemain Persija Jakarta bermain luar biasa ketika melawan PSBS Biak.

“Selamat untuk seluruh pemain yang sudah berjuang dan meraih kemenangan,” kata Souza.

Mauricio Souza menjelaskan Persija Jakarta memang bertekad mengalahkan PSBS Biak di Solo.

“Sejak awal, tekad kami ialah membawa pulang tiga poin. Tim bermain luar biasa,” ujar Mauricio Souza.

Menurut Mauricio Souza, kerja keras menjadi kunci Persija Jakarta memetik kemenangan.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengapresiasi para pemainnya yang sukses mengalahkan PSBS Biak
