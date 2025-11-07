JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Sedang Garang, Pemain Diminta Rendah Hati

Persija Jakarta Sedang Garang, Pemain Diminta Rendah Hati

Jumat, 07 November 2025 – 20:00 WIB
Persija Jakarta Sedang Garang, Pemain Diminta Rendah Hati - JPNN.com Jakarta
Penyerang Persija Jakarta Emaxwell Souza mengatakan dirinya dan teman-temannya tidak mau tergelincir oleh euforia sesaat. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Para pemain Persija Jakarta berada di bawah naungan semangat yang luar biasa pada lanjutan Super League 2025/2026.

Rizky Ridho dan kawan-kawan bertekad meneruskan tren kemenangan yang sudah didapatkan.

Penyerang Persija Jakarta Emaxwell Souza mengatakan dirinya dan teman-temannya tidak mau tergelincir oleh euforia sesaat.

Baca Juga:

Persija Jakarta memang sedang menunjukkan performa yang sangat luar biasa dalam beberapa laga terakhir.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil menang pada tiga pertandingan terakhir, yakni melawan Persebaya Surabaya, Madura United, dan PSBS Biak.

Tiga kemenangan beruntun itu memberikan energi positif bagi para pemain Persija Jakarta.

Baca Juga:

Meskipun demikian, Emaxwell Souza berharap teman-temannya tidak jemawa dengan hasil positif.

“Kami harus tetap rendah hati,” kata Emaxwell Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Kamis (6/11).

Para pemain Persija Jakarta berada di bawah naungan semangat yang luar biasa pada lanjutan Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pemain persija super league emaxwell souza persebaya surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU