Persija Jakarta Sedang Garang, Pemain Diminta Rendah Hati

jakarta.jpnn.com - Para pemain Persija Jakarta berada di bawah naungan semangat yang luar biasa pada lanjutan Super League 2025/2026.

Rizky Ridho dan kawan-kawan bertekad meneruskan tren kemenangan yang sudah didapatkan.

Penyerang Persija Jakarta Emaxwell Souza mengatakan dirinya dan teman-temannya tidak mau tergelincir oleh euforia sesaat.

Persija Jakarta memang sedang menunjukkan performa yang sangat luar biasa dalam beberapa laga terakhir.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil menang pada tiga pertandingan terakhir, yakni melawan Persebaya Surabaya, Madura United, dan PSBS Biak.

Tiga kemenangan beruntun itu memberikan energi positif bagi para pemain Persija Jakarta.

Meskipun demikian, Emaxwell Souza berharap teman-temannya tidak jemawa dengan hasil positif.

“Kami harus tetap rendah hati,” kata Emaxwell Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Kamis (6/11).