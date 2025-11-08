Ambisi Juara Terbuka, Persija Jakarta Harus Terus Kerja Keras

jakarta.jpnn.com - Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza berharap teman-temannya tidak jemawa setelah mendapatkan kemenangan dalam tiga laga terakhir Super League 2025/2026.

Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya, Madura United, dan PSBS Biak.

Tiga kemenangan beruntun itu membuat ambisi Persija Jakarta menjadi juara Super League tetap terjaga.

Meskipun demikian, Emaxwell Souza meminta teman-temannya tetap bersikap rendah hati.

“Jika ingin merayakan posisi puncak, satu-satunya jalan adalah terus bekerja keras,” ucap Emaxwell Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Kamis (6/11).

Striker 30 tahun itu juga meminta teman-temannya tidak larut dalam euforia sesaat setelah mendapatkan tiga kemenangan beruntun.

Emaxwell Souza sendiri mengaku ingin berfokus menjalani pertandingan satu per satu.

“Tak peduli di posisi berapa kami saat ini di klasemen atau seberapa jauh jarak poin dengan Borneo FC, yang terpenting ialah kami terus bekerja keras agar bisa naik hingga ke puncak,” tuturnya.