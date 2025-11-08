JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Ambisi Juara Terbuka, Persija Jakarta Harus Terus Kerja Keras

Ambisi Juara Terbuka, Persija Jakarta Harus Terus Kerja Keras

Sabtu, 08 November 2025 – 11:00 WIB
Ambisi Juara Terbuka, Persija Jakarta Harus Terus Kerja Keras - JPNN.com Jakarta
Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza berharap teman-temannya tidak jemawa setelah mendapatkan kemenangan dalam tiga laga terakhir Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza berharap teman-temannya tidak jemawa setelah mendapatkan kemenangan dalam tiga laga terakhir Super League 2025/2026.

Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya, Madura United, dan PSBS Biak.

Tiga kemenangan beruntun itu membuat ambisi Persija Jakarta menjadi juara Super League tetap terjaga.

Baca Juga:

Meskipun demikian, Emaxwell Souza meminta teman-temannya tetap bersikap rendah hati.

“Jika ingin merayakan posisi puncak, satu-satunya jalan adalah terus bekerja keras,” ucap Emaxwell Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Kamis (6/11).

Striker 30 tahun itu juga meminta teman-temannya tidak larut dalam euforia sesaat setelah mendapatkan tiga kemenangan beruntun.

Baca Juga:

Emaxwell Souza sendiri mengaku ingin berfokus menjalani pertandingan satu per satu.

“Tak peduli di posisi berapa kami saat ini di klasemen atau seberapa jauh jarak poin dengan Borneo FC, yang terpenting ialah kami terus bekerja keras agar bisa naik hingga ke puncak,” tuturnya.

Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza berharap teman-temannya tidak jemawa setelah mendapatkan kemenangan dalam tiga laga terakhir Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta super league pemain persija persija juara emaxwell souza

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU