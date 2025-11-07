Audiensi dengan Pramono Anung, IMI DKI Siap Angkat Pariwisata Jakarta

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum IMI DKI Jakarta Anondo Eko beraudiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta.

Mereka membahas persiapan Kejuaraan Nasional City Rally dan Fun Rally Teladan Metropolitan City Rally (TMCR) 2025 yang akan digelar pada 16 November 2025.

TMCR 2025 merupakan bagian dari Final Round Kejurprov City Rally 2025. Event itu tidak hanya menghadirkan persaingan para atlet otomotif terbaik, tetapi juga menjadi ajang edukasi berkendara bagi masyarakat.

Melalui event ini, peserta akan diuji dalam tantangan bernavigasi di jalanan kota sambil tetap menjunjung tinggi aspek safety driving.

Sebagai bagian dari pengembangan ekosistem otomotif, TMCR 2025 turut mendorong pembinaan berkelanjutan dari level komunitas hingga profesional. IMI DKI Jakarta berkomitmen menyediakan ruang untuk kreativitas dan inovasi para pencinta otomotif agar makin berprestasi di tingkat nasional.

Acara itu ini juga mengusung konsep sport tourism yang menjadikan rally sebagai sarana memperkenalkan destinasi wisata serta ikon-ikon kota Jakarta. Dengan rute yang dirancang melewati kawasan strategis ibu kota, para peserta dan wisatawan akan disuguhkan nuansa Jakarta yang modern, dinamis, dan terus berkembang.

Anondo Eko berharap TMCR 2025 bisa memberikan dampak ekonomi positif bagi wilayah penyelenggara serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan masyarakat.

“TMCR 2025 kami harapkan menjadi kebanggaan warga Jakarta dan turut mendukung pertumbuhan industri otomotif berkelanjutan,” ujar Anondo Eko, Jumat (7/11).