Pemain Persija Jakarta Ribut dengan Arema FC, Mauricio Souza: Kalau Bertengkar, Jangan di Lapangan

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat senang karena tim besutannya mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1 pada Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/11).

Mauricio Souza menilai penampilan klinis para pemain membuat Persija Jakarta sukses meraih kemenangan.

Persija Jakarta sempat tertinggal terlebih dahulu setelah pemain Arema FC Valdeci Moreira mencetak gol pada menit ke-12.

Eksel Runtukahu menjadi pahlawan Persija Jakarta setelah mencetak dua gol pada menit ke-48 dan 50.

"Pada babak kedua kami lebih bagus dan bisa tampil klinis sehingga menang," kata Mauricio sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Mauricio Souza menyebut para pemainnya sempat kesulitan menembus pertahan Arema FC karena terlambat panas.

Padahal, Mauricio Souza menilai lini belakang Arema FC seharusnya bisa dieksploitasi.

“Namun, hal tersebut tidak dilakukan pemain karena terlalu fokus memainkan skema bola pendek,” ujar Mauricio Souza.