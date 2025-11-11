Rahasia Eksel Runtukahu Cetak 2 Gol Sundulan ke Arema FC, Sering Nonton Video Bambang Pamungkas

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 17:00 WIB
Eksel Runtukahu menjadi pahlawan bagi Persija Jakarta ketika mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1 pada Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Eksel Runtukahu menjadi pahlawan bagi Persija Jakarta ketika mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1 pada Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/11).

Dia berhasil memborong dua gol kemenangan Persija Jakarta pada menit ke-48 dan 50.

Sebelumnya, Persija Jakarta tertinggal terlebih dahulu setelah pemain Arema FC Valdeci Moreira mencetak gol pada menit ke-12.

Dua gol yang dicetak Eksel Runtukahu sangat spesial karena sama-sama berasal dari sundulan.

Pemain yang karib disapa Eksel itu tidak menampik fakta dirinya belajar banyak dari legenda hidup Persija Bambang Pamungkas atau BP.

"Sering berbicara dengan Mas BP,” kata Eksel sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Eksel Runtukahu mengakui dirinya sangat mengidolakan Bambang Pamungkas sebagai pemain profesional.

“Saya selalu menonton dia main lewat rekaman video," tutur Eksel.

Eksel Runtukahu menjadi pahlawan bagi Persija Jakarta ketika mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1 pada Super League 2025/2026
