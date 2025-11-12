Timnas U-17 Indonesia Ukir Sejarah, Nova Arianto Minta Pemain Tidak Cepat Puas

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sangat bahagia karena anak asuhnya bisa mengukir sejarah pada Piala Dunia U17 2025.

Timnas U-17 Indonesia berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-1 di Aspire Academy, Doha, Qatar, Senin (10/11).

Hasil itu membuat Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan pertama sepanjang sejarah berlaga pada Piala Dunia.

"Saya bersyukur berada di situasi ini. Saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini," kata Nova setelah laga.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga sangat senang terhadap pencapaian para penggawanya.

"Saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru,” ujar Nova Arianto.

Meskipun demikian, Nova Arianto meminta Evandra Florasta dan kawan-kawan tidak cepat puas setelah mendapatkan kemenangan.

Nova Arianto berharap para pemainnya bisa terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.