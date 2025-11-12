JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Timnas U-17 Indonesia Ukir Sejarah, Nova Arianto Minta Pemain Tidak Cepat Puas

Timnas U-17 Indonesia Ukir Sejarah, Nova Arianto Minta Pemain Tidak Cepat Puas

Rabu, 12 November 2025 – 04:00 WIB
Timnas U-17 Indonesia Ukir Sejarah, Nova Arianto Minta Pemain Tidak Cepat Puas - JPNN.com Jakarta
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sangat bahagia karena anak asuhnya bisa mengukir sejarah pada Piala Dunia U17 2025. Foto: Bayu Pratama/Antara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sangat bahagia karena anak asuhnya bisa mengukir sejarah pada Piala Dunia U17 2025.

Timnas U-17 Indonesia berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-1 di Aspire Academy, Doha, Qatar, Senin (10/11).

Hasil itu membuat Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan pertama sepanjang sejarah berlaga pada Piala Dunia.

Baca Juga:

"Saya bersyukur berada di situasi ini. Saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini," kata Nova setelah laga.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga sangat senang terhadap pencapaian para penggawanya.

"Saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru,” ujar Nova Arianto.

Baca Juga:

Meskipun demikian, Nova Arianto meminta Evandra Florasta dan kawan-kawan tidak cepat puas setelah mendapatkan kemenangan.

Nova Arianto berharap para pemainnya bisa terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sangat bahagia karena anak asuhnya bisa mengukir sejarah pada Piala Dunia U17 2025.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia pemain timnas timnas u 17 nova arianto piala dunia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU