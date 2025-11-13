Marselino Ferdinan Pasti Masuk Timnas Indonesia, Gabung Menjelang SEA Games 2025

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 20:00 WIB
Timnas Indonesia dipastikan diperkuat Marselino Ferdinand pada SEA Games 2025 di Thailand. Foto: Rivan Awal Lingga/Antara

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia dipastikan diperkuat Marselino Ferdinan pada SEA Games 2025 di Thailand.

Meskipun tidak mengikuti pemusatan latihan sejak bulan lalu, Marselino Ferdinan tetap masuk skuad Timnas Indonesia.

"Memang Lino ini masuk (skuad, red)," kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, Selasa (11/11).

Sumardji mengaku akan mengusahakan Marselino agar bergabung menjelang SEA Games 2025.

"Memang kami sekarang ini sedang berdiskusi, membicarakan bagaimana supaya Lino nanti pada akhir Desember sebelum kami berangkat ke Thailand bisa gabung dengan tim," tambah Sumardji.

Menurut Sumardji, Marselino hanya satu-satunya pemain yang mengalami kondisi seperti itu.

Di sisi lain, BTN sudah menyurati klub-klub yang menaungi beberapa pemain diaspora.

Di antaranya ialah FC Utrecht yang mempunyai Ivar Jenner dan FC Volendam yang merupakan klub pemilik Mauro Zijlstra.

