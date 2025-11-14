Ivar Jenner dan Rafael Struick Yakin Timnas Indonesia Juara SEA Games 2025

jakarta.jpnn.com - Ivar Jenner dan Rafael Struick berambisi membantu Timnas Indonesia menjadi juara SEA Games 2025.

Mereka sangat percaya diri Timnas Indonesia akan kembali menjadi yang terbaik pada pesta olahraga dua tahunan itu.

“Kami punya satu emas. (Kami ingin, red) membawa kembali medali emas untuk Indonesia,” kata Ivar Jenner, Selasa (11/11).

Pemain FC Utrecht itu menilai persiapan Timnas Indonesia sangat bagus menjelang SEA Games 2025.

“Saya baru di sini dua hari, tetapi kualitas tim sangat baik untuk mempertahankan emas,” kata Ivar Jenner.

Sementara itu, Rafael Struick menyebut medali perak atau perunggu tidak cukup bagi Indonesia pada SEA Games 2025.

Oleh karena itu, Rafael Struick bertekad membawa Timnas Indonesia membawa pulang medali emas.

Meskipun demikian, pemain Dewa United itu menilai menjadi juara SEA Games 2025 tidak mudah.