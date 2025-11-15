JPNN.com

Sabtu, 15 November 2025 – 06:00 WIB
Timnas Indonesia vs Mali: Pertandingan Penting, Fokus Taktik Indra Sjafri - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia Muhammad Ferrari (kiri) dan Pratama Arhan (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Laos saat pertandingan Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024). Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/agr/rwa/am.

jakarta.jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Muhammad Ferrari menilai uji coba melawan Mali sangat penting bagi dirinya dan kawan-kawannya menjelang SEA Games 2025.

Menurut Muhammad Ferrari, pertandingan kontra Mali adalah persiapan bagus bagi Timnas Indonesia.

“Uji coba terakhir sebelum ke SEA Games dan sangat penting," kata Ferrari, Kamis (13/11).

Muhammad Ferrari mengaku tidak mempunyai bayangan tentang kekuatan Timnas Mali.

Oleh karena itu, dirinya dan kawan-kawannya akan berfokus dengan taktik dari pelatih saat melawan Mali di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada 15 dan 18 November 2025.

“Kami fokus cara bermain dari Coach Indra Sjafri," jelas Ferrari.

Sementara itu, Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia seharusnya beruji coba melawan tim yang lebih kuat.

“Memang idealnya uji coba itu dengan tim yang berat, tim yang kualitasnya lebih bagus, ada yang sedang, dan ada yang di bawah kami," ujar Indra.

