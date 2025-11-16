JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Dikabarkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Bojan Hodak Setia di Persib Bandung

Dikabarkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Bojan Hodak Setia di Persib Bandung

Minggu, 16 November 2025 – 12:00 WIB
Dikabarkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Bojan Hodak Setia di Persib Bandung - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi- Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat. Foto: ANTARA/Rubby Jovan

jakarta.jpnn.com - Manajemen Persib Bandung menepis kabar yang menyebut Bojan Hodak akan menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Menurut manajemen Persib Bandung, Bojan Hodak tidak berkomunikasi dengan PSSI tentang peluangnya menukangi timnas.

“Kami ingin meluruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai saat ini tidak ada komunikasi apa pun antara Bojan dengan PSSI maupun pihak Exco,” kata Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) Adhi Pratama, Rabu (12/11).

Baca Juga:

Adhi Pratama menilai kabar yang menyebut Bojan Hodak akan menjadi pelatih Timnas Indonesia hanyalah isu belaka.

“Jadi, berbagai unggahan yang beredar dapat dipastikan sebagai rumor saja,” kata Adhi.

Adhi menilai perhatian publik terhadap Persib dan Bojan Hodak merupakan hal yang sangat wajar.

Baca Juga:

Sebab, Persib Bandung merupakan tim besar di Indonesia dan mempunyai penggemar sangat banyak.

Namun, Adhi Pratama mengimbau para penggemar sepak bola Indonesia tidak mudah memercayai rumor yang beredar.

Manajemen Persib Bandung menepis kabar yang menyebut Bojan Hodak akan menjadi pelatih Timnas Indonesia.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia bojan hodak pelatih timnas persib bandung pssi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU