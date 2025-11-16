Dikabarkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Bojan Hodak Setia di Persib Bandung

jakarta.jpnn.com - Manajemen Persib Bandung menepis kabar yang menyebut Bojan Hodak akan menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Menurut manajemen Persib Bandung, Bojan Hodak tidak berkomunikasi dengan PSSI tentang peluangnya menukangi timnas.

“Kami ingin meluruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai saat ini tidak ada komunikasi apa pun antara Bojan dengan PSSI maupun pihak Exco,” kata Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) Adhi Pratama, Rabu (12/11).

Adhi Pratama menilai kabar yang menyebut Bojan Hodak akan menjadi pelatih Timnas Indonesia hanyalah isu belaka.

“Jadi, berbagai unggahan yang beredar dapat dipastikan sebagai rumor saja,” kata Adhi.

Adhi menilai perhatian publik terhadap Persib dan Bojan Hodak merupakan hal yang sangat wajar.

Sebab, Persib Bandung merupakan tim besar di Indonesia dan mempunyai penggemar sangat banyak.

Namun, Adhi Pratama mengimbau para penggemar sepak bola Indonesia tidak mudah memercayai rumor yang beredar.