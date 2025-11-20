Berpeluang Menang Puskas Award 2025, Rizky Ridho Puji Para Pemain Persija

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho merasa bersyukur karena golnya ke gawang Arema FC masuk nominasi Puskas Award 2025.

Rizky Ridho mencetak gol itu dengan cara spektakuler. Pada awalnya, Rizky Ridho menguasai bola di dalam kotak penalti Persija Jakarta.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu langsung memberikan umpan kepada temannya, Ryo Matsumura.

Ryo lantas mengirimkan operan terobosan jauh ke garis tengah lapangan. Saat itu Rizky Ridho sudah berlari.

Tanpa mengontrol bola, Rizky Ridho langsung melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung indah dan berakhir mulus di jala gawang lawan.

Gerakannya penuh ketenangan, eksekusinya presisi, dan momennya sarat keberanian.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa masuk nominasi Puskas Award,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman Persija, Senin (17/11).

Bek Timnas Indonesia itu juga berterima kasih kepada teman-temannya dan para The Jakmania.