JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Berpeluang Menang Puskas Award 2025, Rizky Ridho Puji Para Pemain Persija

Berpeluang Menang Puskas Award 2025, Rizky Ridho Puji Para Pemain Persija

Kamis, 20 November 2025 – 22:00 WIB
Berpeluang Menang Puskas Award 2025, Rizky Ridho Puji Para Pemain Persija - JPNN.com Jakarta
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho merasa bersyukur karena golnya ke gawang Arema FC masuk nominasi Puskas Award 2025. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho merasa bersyukur karena golnya ke gawang Arema FC masuk nominasi Puskas Award 2025.

Rizky Ridho mencetak gol itu dengan cara spektakuler. Pada awalnya, Rizky Ridho menguasai bola di dalam kotak penalti Persija Jakarta.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu langsung memberikan umpan kepada temannya, Ryo Matsumura.

Baca Juga:

Ryo lantas mengirimkan operan terobosan jauh ke garis tengah lapangan. Saat itu Rizky Ridho sudah berlari.

Tanpa mengontrol bola, Rizky Ridho langsung melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung indah dan berakhir mulus di jala gawang lawan.

Gerakannya penuh ketenangan, eksekusinya presisi, dan momennya sarat keberanian.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa masuk nominasi Puskas Award,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman Persija, Senin (17/11).

Bek Timnas Indonesia itu juga berterima kasih kepada teman-temannya dan para The Jakmania.

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho merasa bersyukur karena golnya ke gawang Arema FC masuk nominasi Puskas Award 2025.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   rizky ridho puskas award 2025 Persija Jakarta arema fc timnas indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU