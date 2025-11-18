JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Golnya Masuk Puskas Award 2025, Rizky Ridho: Semoga Bisa Jadi Motivasi

Golnya Masuk Puskas Award 2025, Rizky Ridho: Semoga Bisa Jadi Motivasi

Selasa, 18 November 2025 – 20:00 WIB
Golnya Masuk Puskas Award 2025, Rizky Ridho: Semoga Bisa Jadi Motivasi - JPNN.com Jakarta
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho berpeluang mencetak sejarah sebagai pesepak bola pertama Indonesia yang memenangi Puskas Award 2025. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho berpeluang mencetak sejarah sebagai pesepak bola pertama Indonesia yang memenangi Puskas Award 2025.

Sebab, gol Rizky Ridho ke gawang Arema FC dinobatkan sebagai salah satu nominasi penghargaan bergengsi itu.

Rizky Ridho pun merasa sangat senang karena golnya berpeluang menjadi pemenang Puskas Award 2025.

Baca Juga:

“Jujur, saya tidak pernah membayangkan gol itu akan sejauh ini,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman Persija, Selasa (18/11).

Bek Timnas Indonesia itu mengatakan golnya ke gawang Arema FC merupakan buah kerja sama teman-temannya.

Oleh karena itu, Rizky Ridho pun berterima kasih kepada para pemain Persija Jakarta.

Baca Juga:

“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung,” ujar Rizky Ridho.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu berharap golnya bisa memberikan dampak positif bagi Persija Jakarta.

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho berpeluang mencetak sejarah sebagai pesepak bola pertama Indonesia yang memenangi Puskas Award 2025.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   rizky ridho puskas award 2025 Persija Jakarta kapten persija persebaya surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU