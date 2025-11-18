Golnya Masuk Puskas Award 2025, Rizky Ridho: Semoga Bisa Jadi Motivasi

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho berpeluang mencetak sejarah sebagai pesepak bola pertama Indonesia yang memenangi Puskas Award 2025.

Sebab, gol Rizky Ridho ke gawang Arema FC dinobatkan sebagai salah satu nominasi penghargaan bergengsi itu.

Rizky Ridho pun merasa sangat senang karena golnya berpeluang menjadi pemenang Puskas Award 2025.

“Jujur, saya tidak pernah membayangkan gol itu akan sejauh ini,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman Persija, Selasa (18/11).

Bek Timnas Indonesia itu mengatakan golnya ke gawang Arema FC merupakan buah kerja sama teman-temannya.

Oleh karena itu, Rizky Ridho pun berterima kasih kepada para pemain Persija Jakarta.

“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung,” ujar Rizky Ridho.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu berharap golnya bisa memberikan dampak positif bagi Persija Jakarta.