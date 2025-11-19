Gol Rizky Ridho Masuk Puskas Award 2025, Direktur Persija Jakarta: Cermin Kerja Keras

jakarta.jpnn.com - Direktur Utama Persija Jakarta Mohamad Prapanca bangga karena gol Rizky Ridho masuk nominasi Puskas Award 2025.

Prapanca merasa senang karena Persija Jakarta bisa memberikan ruang ideal bagi Rizky Ridho untuk mencapai level dunia.

“Gol itu adalah cermin dari kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk mencoba hal yang tampak mustahil,” ujar Prapanca sebagaimana dilansir laman Persija, Rabu (19/11).

Dia pun seolah tidak kaget dengan pencapaian yang selama ini sudah didapatkan Rizky Ridho.“Ridho menunjukkan bahwa mimpi tidak pernah mengenal batas,” kata Prapanca.

Prapanca pun tidak bisa menutupi rasa bangganya terhadap pencapaian yang diraih Rizky Ridho.

“Kami bangga pada Ridho dan akan terus mendukungnya,” tutur Prapanca.

Selain itu, Prapanca berharap gol Rizky Ridho bisa menjadi cambuk bagi para pemain lain.

“Bagi Persija, ini adalah dorongan besar untuk terus melahirkan dan merawat talenta yang mampu menggapai panggung dunia,” kata Prapanca. (jos/jpnn)