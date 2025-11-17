JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Ayo Pilih Gol Rizky Ridho agar Menang Puskas Award 2025, Caranya Gampang

Ayo Pilih Gol Rizky Ridho agar Menang Puskas Award 2025, Caranya Gampang

Senin, 17 November 2025 – 01:00 WIB
Ayo Pilih Gol Rizky Ridho agar Menang Puskas Award 2025, Caranya Gampang - JPNN.com Jakarta
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mempunyai kesempatan besar memenangi Puskas Award 2025 lewat golnya. Foto: Hafidz Mubarak/Antara

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mempunyai kesempatan besar memenangi Puskas Award 2025 lewat golnya.

Sebab, gol bek Timnas Indonesia itu ke gawang Arema FC pada Liga 1 2024/2025 masuk nominasi Puskas Award 2025.

Lesakan Ridho bersaing dengan sepuluh gol lainnya, seperti gol milik gelandang Arsenal Declan Rice ke gawang Real Madrid pada 8 April 2025.

Baca Juga:

Rizky Ridho juga bersaing dengan bintang Barcelona Lamine Yamal yang mencetak gol indah ke gawang Espanyol pada 15 Mei 2025).

Para The Jakmania dan pencinta sepak bola Indonesia pun diharapkan memberikan vote untuk gol Rizky Ridho.

Dengan demikian, peluang Rizky Ridho mendapatkan trofi Puskas Award 2025 makin besar.

Baca Juga:

Adapun periode voting untuk menentukan pemenang Puskas Award 2025 akan dibuka hingga 9 Desember 2025.

Berikut Ini Cara Memilih Gol Rizky Ridho:

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mempunyai kesempatan besar memenangi Puskas Award 2025 lewat golnya.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   rizky ridho puskas award 2025 kapten persija Persija Jakarta the jakmania

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU