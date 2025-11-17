Ayo Pilih Gol Rizky Ridho agar Menang Puskas Award 2025, Caranya Gampang

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mempunyai kesempatan besar memenangi Puskas Award 2025 lewat golnya.

Sebab, gol bek Timnas Indonesia itu ke gawang Arema FC pada Liga 1 2024/2025 masuk nominasi Puskas Award 2025.

Lesakan Ridho bersaing dengan sepuluh gol lainnya, seperti gol milik gelandang Arsenal Declan Rice ke gawang Real Madrid pada 8 April 2025.

Rizky Ridho juga bersaing dengan bintang Barcelona Lamine Yamal yang mencetak gol indah ke gawang Espanyol pada 15 Mei 2025).

Para The Jakmania dan pencinta sepak bola Indonesia pun diharapkan memberikan vote untuk gol Rizky Ridho.

Dengan demikian, peluang Rizky Ridho mendapatkan trofi Puskas Award 2025 makin besar.

Adapun periode voting untuk menentukan pemenang Puskas Award 2025 akan dibuka hingga 9 Desember 2025.

Berikut Ini Cara Memilih Gol Rizky Ridho: