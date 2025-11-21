JPNN.com

Jumat, 21 November 2025 – 21:00 WIB
Rizky Ridho Perpanjang Kontrak, Direktur Persija Jakarta Izinkan Main di Luar Negeri - JPNN.com Jakarta
Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca sangat senang karena Rizky Ridho memperpanjang kontrak hingga 2028. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca sangat senang karena Rizky Ridho memperpanjang kontrak hingga 2028.

Dia menilai perpanjangan kontrak yang ditandatangani Ridho akan memberikan efek positif bagi Persija.

Prapanca pun tidak sungkan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada bek Timnas Indonesia itu.

“Ridho adalah pemain yang memiliki karakter kuat dan komitmen tinggi terhadap Persija,” kata Prapanca sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Prapanca mengatakan Persija Jakarta ingin membangun fondasi tim dengan pemain-pemain memiliki kualitas.

“Selain itu, Persija Jakarta juga ingin membangun tim dengan pemain yang memiliki loyalitas dan berkarakter pejuang. 

“Ridho adalah salah satu representasi terbaik dari itu,” kata Prapanca.

Di sisi lain, Persija Jakarta juga tidak akan menghalangi Ridho apabila mantan bek Persebaya Surabaya itu ingin bermain di luar negeri.

