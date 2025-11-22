Perpanjang Kontrak, Rizky Ridho Janji Bawa Persija Jakarta Juara

jakarta.jpnn.com - Masa bakti Rizky Ridho di Persija Jakarta bertambah panjang. Ridho resmi memperpanjang kontrak di Persija hingga 2028.

Bek Timnas Indonesia itu mengaku sudah mempertimbangkan secara matang perihal keputusannya memperpanjang kontrak di Persija.

“Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman Persija.

Mantan bek Persebaya Surabaya itu juga mengaku sudah meminta restu kepada keluarga dan istrinya.

“Syukurlah semuanya mendukung keputusan saya untuk tetap di Persija,” ucap Rizky Ridho.

Rizky Ridho pun bertekad menuntaskan impiannya yang belum tercapai di Persija Jakarta.

Salah satunya ialah membantu tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapatkan gelar juara.

“Dari awal saya datang sampai sekarang, mimpi saya cuma satu, membawa Persija makin berjaya dan bisa menjadi juara lag,” kata Ridho.