Cedera Mulai Pulih, Hanif Sjahbandi Bisa Bela Persija Jakarta 4 Pekan Lagi

jakarta.jpnn.com - Gelandang Persija Jakarta Hanif Sjahbandi terus bekerja keras memulihkan kondisi cederanya.

Pemain 28 tahun itu sudah absen membela Persija Jakarta karena mengalami bone spur di kaki bagian depan.

Bone spur ialah tulang yang tumbuh tidak pada tempatnya sehingga mengganggu gerak dan menahan laju pemain.

Hanif Sjahbandi sudah menjalani operasi untuk memulihkan cederanya. Dia pun saat ini berfokus pada pemulihan.

Hanif akan belajar kembali melangkah setahap demi setahap sebelum akhirnya kembali membela Persija Jakarta.

“Alhamdulillah operasi Hanif berjalan lancar tanpa kendala,” kata Dokter Persija Muhammad Andeansah sebagaimana dilansir laman resmi klub, Minggu (23/11).

Dia menjelaskan Hanif memasuki fase pemulihan awal yang mencakup pengurangan inflamasi dan pengembalian mobilitas sendi secara bertahap.

“Hanif diperkirakan bisa kembali beraktivitas penuh dalam waktu sekitar 3–4 pekan,” ujar Andeansah.