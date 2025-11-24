Persija Jakarta Menang 5 Beruntun, Siapa Bisa Menghentikan Rizky Ridho dkk?

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza puas dengan performa para pemainnya saat mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (20/11).

Kemenangan tersebut meneruskan tren positif yang sudah didapatkan para pemain Persija.

Hasil melawan Persik Kediri membuat Persija Jakarta mendapatkan lima kemenangan beruntun.

Mauricio Souza menilai Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah mendominasi sejak awal pertandingan.

Menurut Mauricio Souza, respons para pemain Persija selepas turun minum menjadi kunci pembalik keadaan.

“Kami lebih baik dari lawan sepanjang pertandingan. Sampai gol mereka tercipta, lapangan masih bisa dipakai untuk bermain,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Mauricio Souza juga mengeluhkan kondisi lapangan yang tergenang air akibat hujan deras.

“Setelah gol mereka, lapangan tidak bisa lagi untuk bermain dengan baik,” kata Mauricio Souza.