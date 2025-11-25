Figo Dennis Debut di Persija Jakarta, Kerja Keras Tidak Mudah

jakarta.jpnn.com - Figo Dennis menjalani debut bersama Persija Jakarta saat melawan Persik Kediri pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (20/11).

Dia menyusul Jehan Pahlevi yang terlebih dahulu mendapat kesempatan debut musim ini, yakni saat menghadapi PSM Makassar pada 21 September 2025.

Debut yang dijalani Figo pun berujung manis karena Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-1.

Figo pun mengaku bahagia bisa merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi bersama Persija Jakarta.

Sebelumnya, Figo Dennis terlebih dahulu ditempa di tim Elite Pro Academy (EPA) Persija.

Selain itu, pemain 19 tahun tersebut juga sempat dipinjamkan ke PSIM Yogyakarta pada Liga 2 2024/2025.

“Pertandingan kali ini sangat penting untuk saya. Saya berterima kasih kepada pelatih, ofisial, dan teman-teman yang ada di tim,” kata Figo sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Figo Dennis mengaku mendapatkan masukan yang sangat berharga dari teman-teman setimnya.