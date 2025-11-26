Persija Jakarta Lawan PSIM Yogya di Stadion GBK, Incar Kado Ulang Tahun

JPNN.com

Rabu, 26 November 2025 – 21:00 WIB
Bek Persija Dony Tri Pamungkas (kanan) menggiring bola pada laga skuadnya kontra Barito Putera di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/1/2025). Persija memenangkan pertandingan itu dengan skor 3-2. Foto: ANTARA/HO-Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada lanjutan Super League 2025/2026, Jumat (28/11).

Bermain di Stadion GBK merupakan comeback sangat penting bagi Macan Kemayoran, julukan Persija.

Sebab, Persija Jakarta sempat menjadi tim musafir karena tidak bisa memainkan laga kandang di Jakarta.

Salah satunya ialah saat Persija Jakarta menjamu Persik Kediri di Stadion Manahan, Solo, Kamis (20/11).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza pun mengaku sangat rindu bermain di ibu kota.

“Sudah lama kami tidak main di Jakarta. Kami akan main di Jakarta,” kata Souza.

Laga melawan PSIM Yogyakarta juga akan bermakna sangat penting bagi Persija Jakarta.

Sebab, Persija Jakarta akan mencoba meneruskan tren positif setelah memetik lima kemenangan beruntun.

